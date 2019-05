La BBC può trasformarsi in… MBC. In casa Juventus è tornato di moda il nome di Marquinhos come possibile innesto per la difesa, che in estate perderà Andrea Barzagli e Martin Caceres. Il brasiliano piaceva a Marotta e piace tutt’ora a Fabio Paratici, che si sarebbe già mosso per portarlo a Torino nella prossima stagione.



MARQUINHOS DÀ L'OK - Come scrive La Gazzetta dello Sport, in questi giorni la Juve ha sondato il terreno e ottenuto la disponibilità di Marquinhos a trasferirsi. Il giocatore si trova bene al Paris Saint-Germain, però cambiare aria non gli dispiacerebbe. Non che trattare con il club di Al-Khelaïfi sia semplice, tutt’altro. Pagato 30 milioni di euro alla Roma nel 2013, il costo del cartellino del difensore è già stato ammortizzato completamente, ma all’ombra della Tour Eiffel si parte comunque da una valutazione di 60 milioni di euro. A meno che da Torino non decidano di inserire nella trattativa una pedina di scambio. PJANIC VERSO PARIGI? - A proposito di contropartite, il nome più caldo è quello di Miralem Pjanic, che con Marquinhos ha già giocato in giallorosso e piace da tempo al PSG. Il centrocampista bosniaco può lasciare la Juve di fronte a un’offerta importante: servono almeno 80 milioni di euro. Ragionamenti in corso, tra un Pjanic che può essere sacrificato e un Marquinhos che - con De Ligt quasi sfumato - rappresenterebbe un top assoluto per la retroguardia bianconera. Dalla BBC alla MBC, questa è la strada.