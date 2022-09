Intervenuto ai canali ufficiali del club francese, il difensore del Psg Marquinhos, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che è stato il match di ieri sera contro la Juve di Max Allegri.'Dobbiamo essere bravi a resistere nei momenti duri e soprattutto, dobbiamo chiudere prima le partite. Abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita ma non ci siamo riusciti e questo dato dovremmo migliorarlo per le prossime gare. In Champions bisogna chiudere la partita prima che l'avversario riesca a riaprirla. Nel finale abbiamo rischiato ma siamo stati in grado di gestire le loro occasioni e la cosa più importante è la vittoria. Manteniamo questa forza anche nei momenti difficili, per sapere come soffrire ma non subire un secondo gol era la cosa più importante'.