L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club, a margine della festa scudetto in corso a Milano: "L'istantanea della stagione? Quando abbiamo battuto in maniera perentoria la Juventus con il risultato di 2 a 0. Credo sia stato quello il momento in cui è iniziata la nostra forte convinzione, quel successo ci ha dato consapevolezza e in quel momento abbiamo cominciato un percorso che ci ha portati fino alla conquista del tricolore con largo margine sugli avversari"