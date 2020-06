Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport nell'immediata vigilia della sfida in Coppa Italia contro il Napoli, semifinale di Coppa Italia che vale un posto in finale contro la Juve: "Vincere è nel dna di questa squadra e questa società, ora vogliamo tornare a essere l'Inter. Tutto il calcio si è impegnato per questo ritorno, grazie al presidente Gabriele Gravina, a Paolo Dal Pino e a tutti i tecnici per l'impegno. Resta difficile capire i carichi di lavoro che effetto avranno, di sicuro c'è voglia di fare bene".