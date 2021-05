L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus: “Veniamo qui da campioni d’Italia, ed è qualcosa che ci dà grande soddisfazione. È nel mio lavoro iniziare un’avventura e concluderla, ma ho avuto la fortuna di trovare la fiducia del presidente Zhang. L’Inter è una società leggendaria, è iniziato un ciclo e vogliamo onorarlo”



DIFFERENZA NEL VICNERE CON JUVE E INTER - “Quando si vince c’è sempre una forte emozione, non c’è differenza. Anzi, questo scudetto è giunto insperato nelle tempistiche. Stiamo ancora godendo di questo traguardo. Zhang? È a Milano da qualche settimana, stasera c’è il derby d’Italia e quindi è giusto che il presidente sia vicino”



SENTIMENTO NEI CONFRONTI DELLA JUVE – “Si è voltata pagina, per i giocatori, per gli allenatori e per i dirigenti. Il passaggio all’Inter ha generato in me tanti stimoli, coronati con questo traguardo. A posteriori dico, che bello vincere. Siamo contenti di questo iter vincente” CONTE – “Conte è un allenatore vincente e l’ha dimostrato con l’Inter. Gli allenatori vincenti sono ambiziosi, il suo ciclo è iniziato molto bene e non vorrà altro che migliorarlo. Settimana prossima ci sarà un incontro tra lui e il presidente. Spero che si possa continuare”.