Marotta non dimentica il suo passato: 'All'Inter ho portato i valori appresi alla Juventus'

Getty

Marotta sulla Juve

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ospite della Fondazione Famiglia Legnanese nell'ambito del format "Una cena con..." ha parlato nel corso di un'intervista TGR-Testata Giornalistica Regionale. Il massimo dirigente nerazzurro ha parlato del suo presente, a tinte nerazzurre, ma anche della sua esperienza passata, ovvero gli otto anni che l'hanno visto in carica alla Juventus. E proprio a proposito del club bianconero, Marotta ha speso parole importanti."In ogni squadra in cui sono stato ho cercato sempre di far tesoro di tutti gli insegnamenti. In particolare alla Juventus ho imparato il senso di appartenenza e la cultura della vittoria, valori che ho portato anche all’Inter. I grandi campioni in Italia non ci sono più, ma ci sono tantissimi nuovi grandi talenti. Per il calcio e lo sport italiano possiamo fare molto di più, ci mancano però gli stadi e i centri dove praticare lo sport a tutti i livelli”, le parole di Marotta riportate da Tuttosport.