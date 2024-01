Pochi istanti fa, l'ex amministratore delegato della Juve, Beppe Marotta, è tornato a parlare del suo passato in bianconero nella puntata andata in onda su 'Wolf - Storie che Contano', un podcast condotto dal rapper Fedez, dove si è soffermato anche su quello che l'attuale rapporto con il suo ex presidente Andrea Agnelli."Alla Juve c'era una realtà dirigenziale fatta di giovani molto bravi, in primis il presidente Andrea Agnelli. E' giusto che abbiano voluto impostare il rinnovamento, fu un cambiamento fisiologico. Il mio apporto con Agnelli è ottimo".