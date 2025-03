Marotta sul caso Lautaro: 'Sembra abbia commesso un crimine. Le italiane fuori dalla Champions sono un danno'

AFP via Getty Images

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Inter, big match dello Stadio Maradona che può valere una grossa fetta di Scudetto. Di seguito ecco le dichiarazioni del massimo dirigente nerazzurro che ha parlato anche del caso Lautaro Martinez e della presunta bestemmia proferita dal capitano dell'Inter dopo il match perso contro la Juventus.LE ITALIANE FUORI DALLA CHAMPIONS - "Essere ancora in una competizione così importante è motivo di grande orgoglio, ma non lo ritengo un fatto straordinario. Deve essere ordinario. Mi dispiace che siano uscite le altre squadre, si abbassa il ranking e si creano dei danni"

IL CASO - "Lautaro? Non ne avrei parlato, ma visto che chiedete mi sembra giusto rispondere. È una situazione molto stucchevole, sempre che abbia commesso chissà quale crimine. Noi, io, credo alla sua versione, ovvero che non ha proferito alcun tipo di insulto. Da uomo di sport e di calcio bisogna avere rispetto delle autorità, ma rimane anacronistico il fatto che - leggendo alcuni giornali questa mattina - questo episodio sembra essere partito da un esposto di 'tali' tifosi, non so bene. Se la procura lavora dovesse lavorare solo sugli esposti che riceve credo che ci vorranno centinaia di uomini a disposizione. Noi crediamo al nostro capitano".