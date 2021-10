Beppe Marotta su Cristiano Ronaldo al Festival dello Sport di Trento: ​"Contrario all’acquisto di CR7 alla Juventus? Espressi una mia valutazione. Egoisticamente parlando un campione come Cristiano tutti lo dovrebbero avere. L’ho conosciuto bene per quei sei mesi: è un campione e dai campioni impari sempre. Impersonifica una grande professionalità, ha una cultura del lavoro massima e cura aspetti fisici e caratteriali. Forse in quel momento si doveva confrontare l’ambiente con valutazioni di carattere economico-finanziario. Non è un elemento che ha incrinato il mio rapporto con la presidenza e la dirigenza, con cui c’è grande cordialità".