Marotta torna su Juventus-Inter: 'Sconfitta immeritata'

Le parole dia Dazn:ed era giusto ritrovarci e confrontarci. Io ho dato solo incoraggiamento a loro, il confronto con l’allenatore, come capita tutte le settimane, è avvenuto nel migliore dei modi e quindi ci apprestiamo a vivere questa partita stasera".AMBIZIONI - "Firmerei per vincere sia il campionato che la Champions. Se gli altri saranno più bravi, ci inchineremo e sicuramente li applaudiremo" ha poi proseguito Marotta, spiegando le ambizioni del club nerazzurro in vista dell'ultima parte di stagione.

IL VERO PROBLEMA - "La mentalità dev’essere quella di vincere. Siamo l’Inter, siamo un grande club e dobbiamo partecipare alle competizioni per arrivare in fondo. Il problema grosso è che abbiamo 7 partite nel giro di 20 giorni e per Inzaghi sarà difficile dosare le prestazioni dei singoli giocatori, sperando non ci siano infortuni" ha proseguito il numero 1 nerazzurro.DIFFERENZA - Ai microfoni di Sky Sport Marotta ha poi aggiunto quale sia la differenza con il Napoli di Antonio Conte, vera rivale per il tricolore: "Conte la lepre? Ha tanta esperienza e professionalità, saprà gestire bene questo momento. La grande differenza tra noi e loro saranno gli impegni".