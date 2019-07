Lukaku all'Inter non è un affare semplice, ma la volontà assoluta di Conte è tra le priorità di Beppe Marotta, che intanto incassa l'apertura alla cessione da parte del Manchester United. Stando a quanto racconta Sport Mediaset, il tecnico Solskjaer ha dato il benestare alla partenza del centravanti. Il giocatore si trova ora in Australia, ma in settimana qualcosa si può muovere. Soprattutto in direzione Inter. Che continua a offrire 60 milioni di euro e non ha intenzione di avvicinarsi agli 80 richiesti dallo United. Intanto, la Juve prosegue i suoi contatti con l'agente Federico Pastorello. Ma prima resiste il problema cessioni: Higuain e Mandzukic, per ora, non sono caldi in uscita.