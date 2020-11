1









Intervenuto ai microfoni di Inter tv, l'ad nerazzurro ed ex Juve Beppe Marotta ha parlato del suo rapporto con Galliani, svelando un retrocesso di mercato che coinvolge anche i bianconeri: "Negli Anni '80 il Como aveva messo in vetrina due grandi talenti come Marco Simone e Gigi Casiraghi. Quell'anno ci fu un patto di non belligeranza tra Juventus e Milan per non darsi fastidio nelle trattative per i due giocatori". Così Simone andò in rossonero e Casiraghi alla Juve.