Intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre-partita di Inter-Roma, l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato della lotta scudetto e delle possibilità di inserimento della Juventus: "Se la Juve è in corsa per lo scudetto? Ci sono ancora 45 punti a disposizione - ha detto - e c'è tempo perché la classifica possa subire un cambiamento. La forza della Juve c'è, è un po' in ritardo ma sappiamo che fa parte di quelle squadre che lottano per risultati importanti".