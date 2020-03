Secondo quanto raccolto in serata, la sfida tra Juventus e Inter si giocherà lunedì 9 marzo. L'Inter però non ci sta, infatti l'amministratore delegato,Giuseppe Marotta ha risposto negativamente alla possibilità di disputare il match lunedi prossimo. L'ad dei nerazzurri ha recapitato un messaggio al giornalista Rai Francesco Rocchi, nel corso del programma Calcio totale, scrivendo; "Noi contrari! È tutto come prima". Una posizione netta e ufficiale dell'Inter, che così facendo complica e non poco i piani della Lega Serie A sul ricollocamento delle gare nel nuovo calendario. Una vicenda complicata e che non sembra trovare una soluzione.