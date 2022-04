Intervenuto all'evento de Il Foglio a San Siro, Beppe Marotta ha parlato anche di Mino Raiola e della notizia, circolata nel primo pomeriggio e poi smentita, della sua scomparsa. Ecco il commento dell'ad dell'Inter, che ha ricordato anche un momento della sua esperienza alla Juve insieme al noto procuratore: "Mi dicono non sia vero... Mi auguro che possa stare bene. A lui mi lega un rapporto di amicizia basata su diversi scontri che abbiamo avuto. Mino è un agente preparato, furbo, scaltro, ma molto corretto. Ha questa caratteristica di dire in faccia ciò che pensa, in questo anche le pretese economiche che sono sempre esose, ma chiare. Con lui ho gestito tante operazioni, una su tutte è quella di Pogba al Manchester United in uscita che ha fatto incassare alla Juventus 110 milioni di euro. Lì lui fu molto bravo a far sì che si realizzasse. Posso considerarlo il migliore in circolazione".