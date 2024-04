Beppe, amministratore delegato dell'Inter, ha recentemente commentato il caso che ha coinvolto Francesco Acerbi durante un'intervista a DAZN. Ecco le parole relative a Juan Jesus."Non ho parlato con lui ma con il mio giocatore. Prendo atto di quello che ci ha raccontato. Non ho dubbi. Non sono giudice, ribadisco quello che è stato. Acerbi ci ha detto che nulla aveva a che fare con discriminazioni razziali. Rispetto l'opinione di Juan Jesus , ma non sono un giudice"