L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Rai Sport nel pre-partita della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. "Eriksen fra i più forti in Europa? Sì, è un ottimo giocatore e siamo felici di averlo con noi. L'appeal che rappresenta l'Inter è molto alto, spero che sia l'inizio di una nuova generazione di campioni. Si vince solo coi campioni? Serve tutto un insieme: un allenatore forte, ma anche un gruppo di giocatori che possano creare un mix di qualità importante. La trattativa? E' stata un po' lunga perché dall'altra parte c'era un grande manager come Daniel Levy, ma noi eravamo rassicurati dal fatto che il giocatore aveva sposato il progetto, questi colori e il fatto di voler lavorare con un allenatore preparato come Conte. Abbiamo trovato un accordo che premia l'Inter tutta e un gruppo già importante".