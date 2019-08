Your browser does not support iframes.

Il successo dell'Inter per 4 a 0, condito dalle parole in antipasto di partita di Beppe Marotta, rubano la scena sulle prime pagine dei quotidiani sportivi da domattina in edicola. "Marotta spinge Icardi alla Juve" titola Tuttosport, riprendendo la secca risposta del direttore generale interista dopo le parole di Wanda Nara a Tiki Taka. "Conte morde" è invece quanto scrive in prima il Corriere dello Sport, rilanciando sotto i riflettori la schiacciante vittoria sul Lecce.