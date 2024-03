Beppedà un annuncio sul proprio futuro. L'amministratore delegato dall'Inter ha dichiarato alla Sala Montanari di Varese: "Quando terminerà il mio contratto con l'Inter (l'attuale accordo scade a giugno 2027, ndr), lascerò il club e mi occuperò soltanto dei giovani. Il settore giovanile è il patrimonio più grande di una società, soprattutto dal punto di vista umano. Sono sempre più convinto che sia sbagliato far pagare lo sport ai giovani, dovrebbe essere gratuito. Così si riuscirebbero a coinvolgere anche le famiglie più povere, quelle in cui si nascondono i campioni, come accadeva una volta".- "Poi ci vogliono le strutture, ovvero impianti e centri d'allenamento. Senza non si ottiene nulla, in Italia scontiamo la mancanza di sensibilità politica verso lo sport. Poi abbiamo carenze nel mondo della scuola: pensate che in Olanda l'Ajax e le scuole di Amsterdam si dividono il compito di allenare i ragazzi. Invece qui in Italia cosa facciamo?".