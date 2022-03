Su Paulo Dybala l'Inter si è mossa come a dire: "ci siamo anche noi". Nel caso in cui l'argentino non dovesse rinnovare il suo contratto con la Juventus i nerazzurri sarebbero alla finestra, come riporta calciomercato.com. L'obiettivo di Marotta sarebbe quello di riprendersi Paulo che ai tempi aveva scippato a Thoir grazie agli ottimi rapporti con Zamparini.



TRATTATIVA? - Non è ancora definibile trattativa. L'operazione sarebbe complicatissima e dovrebbero combaciare tre fattori: in primis la cessione di Lautaro Martinez sia per una questione di ingaggio che per convivenza, in secondo luogo la cessione del Toro nei tempi giusti perché se Dybala si liberasse a giugno non vorrebbe aspettare. Come ultimo fattore l'ingaggio: la Joya dovrebbe "accontentarsi" di sette milioni a stagione, tanto quanto gli offrirà la Juventus.



IL TRADIMENTO - Rifiutare la Vecchia Signora per scegliere di sposare l'Inter per questo motivo assumerebbe le sembianze di un tradimento. Proprio questo spingerebbe Marotta a non fermarsi, anche di fronte alle numerose difficoltà.