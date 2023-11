Il botta e riposta tra Allegri e Marotta su chi è la favorita per lo scudetto continua. Dalle partite delle nazionali però è arrivata un'indicazione che può smentire il dirigente dell'Inter e dare ragione ad Allegri sul fatto che siano i nerazzurri i favoriti. Nell'Italia infatti, nella sfida decisiva contro l'Ucraina, oltre a Barella, Acerbi e Dimarco, ha giocato titolare Frattesi, che all'Inter al momento è una riserva. Così come Carlos Agusto, anche lui alternativa sulla sinistra per Simone Inzaghi, ha giocato dall'inizio nella sfida tra Brasile e Argentina. La dimostrazione che l'Inter, oltre ad avere un undici di livello, può contare in panchina su giocatori altrettanto importanti. Un'ampiezza di rosa che di fatto azzera il vantaggio della Juve di non avere le coppe.