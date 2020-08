Ecco le dichiarazioni di Beppe Marotta nel prepartita della sfida di Europa League tra Inter e Getafe: "Sabato si è concluso un capitolo importante, un campionato anomalo date le difficoltà dovute al coronavirus. Oggi si riapre un altro capitolo importante, affrontiamo l'Europa League con lo stesso spirito di ogni competizione: onorare la maglia e cercare di ottenere la vittoria. C'è uno spirito di comunità d'intenti e attaccamento alla società, cercando di rispettare linee guida e obiettivi della società, e rispettare il blasone del club. Conte? Sono concentrato su questa serata spartiacque. Ieri Conte ha rilasciato dichiarazione molto esplicita, e ci atteniamo a quello che ha detto chiaramente lui. Chi è nel calcio sa che certe dinamiche sono parte del gioco e ci conviviamo. Da parte nostra nessuna presa di posizione. Concentriamoci su questa serata così importante per il futuro della stagione e dell'Inter. Conte irrispettoso? Tutte le componenti della società, compresa la proprietà che ieri ha parlato con Conte, mirano agli obiettivi comuni per togliere a tutti grandi soddisfazioni. In questi giorni la preparazione si è svolta nel migliore dei modi. Perché quello sfogo? Stiamo affrontando un processo di crescita che fa capo a un nuovo corso societario, queste dinamiche fanno parte della crescita e ci sono risultati sul campo che danno soddisfazione. E vogliamo proseguire per alzare ulteriormente i nostri obiettivi. Quando l'altoparlante dello stadio ci ha definiti vice-campioni d'Italia sono rimasto un po' così... vogliamo mirare più in alto!"