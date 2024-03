Juventus, il record di punti

Le parole di Beppea Dazn:“Siamo primi in classifica con un buon margine ma non dobbiamo sederci. Ci sono tanti punti a disposizione e vogliamo conquistare questo traguardo il prima possibile, magari accompagnandolo. Siamo concentrati per conquistare qualcosa di straordinario. Per Lautaro, prima della fine del campionato arriveremo ad una conclusione; adesso ci siamo dedicati ad impegni diversi e per questo abbiamo rallentato, ma il rapporto con l’agente è splendido e non può esserci altra conclusione che quella del rinnovo”.Nella stagione 2013/2014, la Juventus si confermò campione d'Italia per la terza volta consecutiva, segnando l'ultima vittoria con Antonio Conte prima della sua partenza. Fu sostituito da Massimiliano Allegri. In quell'anno, la squadra ottenne anche una semifinale di Europa League, ripetendo il percorso di questa stagione. Conte guidò la Juventus a un impressionante totale di 102 punti, grazie a 33 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, dimostrando la solidità e la determinazione del suo lavoro alla guida della squadra.