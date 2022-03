L'attuale amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Si è parlato anche degli obiettivi dei nerazzurri. Le sue parole:



INTER - "Lo sport è accomunato da grandi sinergie. Ciclismo significa pedalare e aver fatto questa bicicletta porta la metafora di pedalare per vincere ed è il motto della nostra Inter. L’ambizione nello sport non è un vizio, ma una virtù e non possiamo nasconderci: vogliamo il massimo, cioè la seconda stella".