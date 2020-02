L'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato alla Rai prima della semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Napoli: "Sicuramente la Coppa Italia è un obiettivo, l’Inter vuole dare il meglio in ogni competizione. Dare il meglio vuol dire arrivare in finale. L’Inter arriva con la consapevolezza di aver svolto un cammino importante, quello che era l’obiettivo, crescere e creare un modello vincente, cosa riuscita con Conte che è riuscito a farlo con le risorse a disposizione. Bisogna avere la consapevolezza di rimanere umili, lavorare tanto, guardare avanti quello che è l’obiettivo e la cura dei particolari, la differenza la fanno i particolari”.​



SPOGLIATOIO E TROFEI - "​Devo dire che tra le componenti importanti c’è la compattezza del gruppo anche una stabilità della società e la solidità dell’allenatore. Nelle annate ci sono problematiche, abbiamo posto dei correttivi senza venire meno a quello che è il rispetto dei professionisti e Conte ha svolto un grandissimo lavoro di disciplina inculcando un grande senso di appartenenza. L’Inter deve partecipare per vincere, ci manca la ciliegina che è la Champions. Di conseguenza rimangono 3 realtà particolari e difficili ma c’è la grande soddisfazione di aver creato un modello che si avvicina agli obiettivi di una società blasonata come l’Inter. La contentezza dei dirigenti è quella di vedere un gruppo che cresce al di là delle rosee aspettative di quest’estate”.