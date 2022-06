In un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Anch'Io Lo Sport, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato anche di quella che è la trattativa per portare Paulo Dybala in nerazzurro.



'Lukaku e anche Dybala sono dei nostri obiettivi su cui ci siamo buttati a capofitto, ma ripeto che dobbiamo valutare se c'è la congruità finanziaria. Sono realtà tecniche che ci farebbero comodo, se ce la faremo bene altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi. Ma quello che conta è la squadra, non la singola operazione'.