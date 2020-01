Marotta, a margine del premio Brera, ha parlato anche del mercato nerazzurro: "Cercheremo di migliorare un organico, che è già di grande qualità. Come ho detto più volte, la finestra invernale del calciomercato è fatta di poche opportunità. Il raggiungimento dello Scudetto? Bisogna credere in questa realtà. Siamo qui non per fare delle comparse. Certo, ci sono degli avversari agguerriti, ma restano ancora diciotto partite e tantissimi punti a disposizione. Cercheremo di fare il possibile. Occasioni? Ci sono delle opportunità, che coglieremo"