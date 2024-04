Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Lo scudetto che l'Inter vincerà (forse già lunedì nel derby), sarà un successo particolarmente importante per Giuseppe Marotta. L'amministratore delegato nerazzurro infatti conquisterà la sua personale "stella", arrivando a 10 campionati vinti. Nessun altro dirigente ce l'ha fatta, neanche Boniperti e Galliani. Marotta ha vinto 7 scudetti alla Juve, 2 all'Inter, e sta per completare l'opera a Milano, dove da cinque anni e mezzo ha portato nuove regole e mentalità. È stato sempre un lavoro di gruppo, dentro all'area sportiva che di volta in volta ha guidato, ma la spinta è sempre arrivata dall'alto. In realtà, i titoli sarebbero 9 e mezzo perché la stagione 2018-19 è stata vissuta dentro la casa della Juve solo per un breve tratto: Marotta ha lasciato a ottobre 2018. La squadra poi campione con Allegri, scrive Gazzetta dello Sport, è stata comunque costruita sotto la supervisione di Marotta, contrario dall'inizio all'azzardo (economico e tecnico) di CR7. Mai il passo più lungo della gamba, è un po' questa la filosofia con cui Marotta ha svolto tutta la sua carriera. Attenzione al dettaglio, ampio gioco di relazioni (unire tutti, però, è impossibile pure per lui), visione di insieme. E il cocktail serve a "liberare" da compiti altri il direttore sportivo, impegnato soprattutto a setacciare il talento: ce Inzaghi per allungare il ciclo vincente dopo i tormenti di Antonio. Anche sul tema allenatori, Marotta ha seguito nel tempo strategie chiare. Con questo decimo titolo in arrivo, stacca Giampiero Boniperti, che da presidente operativo e cannibale alla Juve si era fermato a nove titoli.