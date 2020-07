L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Genoa: “Quanto valore ha il secondo posto? È sicuramente importante ma la nostra analisi va alla crescita generale. La visione d’insieme ci porta a dire che siamo migliorati e quindi vogliamo proseguire in questo processo di crescita".



SU SANCHEZ - “Situazione anomala, l’Europa League potrebbe essere alterata dall’assenza di alcuni calciatori. Trattiamo con il Manchester”.



SU MESSI - “Messi all’Inter? Parliamo di fantacalcio, non è un nostro obiettivo e credo voglia proseguire la sua attività calcistica e la sua vita col Barcellona”. SULLO SCUDETTO - “Se analizziamo il nostro cammino possiamo ritenerci contenti. Il piccolo rammarico c’è se guardiamo il cammino della Juve, ma dobbiamo essere onesti nel riconoscere la nostra crescita. Dopo quello che è accaduto è difficile fare valutazioni sulle squadre e sui calciatori. Dobbiamo essere contenti non accontentandoci”.



CALENDARI - “Se ero in Lega durante i calendari? C’ero. Ma il dato di fatto è che siamo stati penalizzati. Era comunque complesso trovare i giusti incastri, con questo non voglio biasimare il lavoro della Lega, ma i particolari fanno la differenza”.