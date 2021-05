Con lo scudetto 2020/21 già in tasca, l'ex dirigente della Juventus e oggi all'Inter Beppe Marotta volta pagina e presenta già lo scenario per la prossima stagione: "Oltre a Juve e Inter ci sono altre società che hanno di vincere e stanno facendo bene come Milan, Napoli, Lazio, Atalanta - ha detto a Sky Sport - Ecco, l'Atalanta è uno straordinario esempio, io credo che il prossimo anno partirà assolutamente tra le favorite perché Gasperini in questi anni ha seminato tantissimo e bene, ha la possibilità di consolidare il suo modo di fare calcio. Ritengo l'Atalanta tra le candidate alla vittoria dello scudetto per la prossima stagione".