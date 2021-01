Intervenuto ai microfoni della Rai prima del derby di Coppa Italia, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha chiarito le ambizioni del club.



SCUDETTO - “Abbiamo l’obbligo di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi, dire che non lottiamo per lo scudetto sarebbe falso”.



RICORSO CONTE - “Cose che capitano ai protagonisti che ci sono nel recinto di gioco. Capitano le incomprensioni. Non faremo ricorso".