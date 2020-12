A pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Verona, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha chiarito il futuro di Christian Eriksen ai microfoni di Sky Sport: “Vedremo l’allenatore, ma non sarà un incontro da paura come spesso viene dipinto, ma un incontro cordiale come avviene in tutti i club. Sarà delineata una strategia. A volte leggiamo tanti nomi che non ci interessano, ma da qui al 31 gennaio ne sentiremo ancora tanti. Sapete quali sono i calciatori sul mercato, che desiderano giocare di più, e noi cercheremo di accontentare quei calciatori che chiedono più spazio. Eriksen rientra tra questi, non è una punizione, è un calciatore non funzionale, che ha avuto problemi nell’inserimento. È giusto dargli la possibilità di trovare spazio altrove”.