"Venerdì l'a.d. De Siervo e io abbiamo proposto all'Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. L'Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato".e altre quattro gare che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse. Respinte anche le accuse di Marotta che ha parlato di regolarità del campionato a rischio. Una presa di posizione forte da parte di tutta la società Inter. Di campionato falsato, però, non si parla perché sono stati i nerazzurri che, per primi, si sono rifiutati di giocare lunedì sera.Se si pensa che le polemiche finiranno qui, però, ci si sbaglia di grosso. Anzi. Discussioni e diatribe sono appena iniziate e come sempre è la Juve che finisce in mezzo al frastuono mediatico. Chiaro che il rinvio sia una notizia positiva per i bianconeri. Prima dal punto di vista economico prima che sportivo. Senza considerare che anche a porte chiuse non si sarebbe certo rispettata la regolarità del campionato. Oppure vogliamo credere che giocare un match chiave per la lotta scudetto a porte chiuse avrebbe garantito equità alla Serie A? Secondo quale ragionamento?L'Inter ha giocato l'andata in un San Siro tutto esaurito, facendo il record d'incasso di sempre in campionato (6,5 milioni). Perché la Juve non può pretendere lo stesso? I presupposti per farlo c'erano ( e lo avevamo scritto QUI )., così da far giocare Juve-Inter di lunedì sera. Marotta però ha detto di no salvo poi sbraitare parlando (in privato) di campionato falsato. La verità è che l'ad nerazzurro si è messo all'angolo da solo e che, paradossalmente, tra le due litiganti è la terza che gode: la Lazio che a maggio giocherà 4 partite contro le 8 potenziali di bianconeri e nerazzurri.