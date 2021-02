Ex amministratore delegato della Juventus e oggi all'Inter, Beppe Marotta ha parlato così dei rumors riguardanti la società: "La squadra può essere condizionata se nei salotti televisivi si parla sempre della cessione societaria - ha detto Marotta nel prepartita di Fiorentina-Inter - Dobbiamo riportare gli argomenti nel rettangolo di gioco”. Nei giorni scorsi il Financial Times ha svelato che all'Inter servono duecento milioni di dollari per rispettare le scadenze legate al pagamento degli stipendi, degli interessi dei bond e degli impegni presi con altri club.