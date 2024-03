L'Inter sarà il suo ultimo club, ma questa è una storia diversa. Come racconta Calciomercato.com, forseavrebbe fatto meglio a non fissare pubblicamente una data di scadenza alle sue mansioni nerazzurre, rischiando di indebolire la propria posizione e l'immagine legata al club. Tuttavia, c'è ancora molto da considerare: le difficoltà incontrate dalla proprietà e l'atmosfera di incertezza che circonda l'Inter. Questo clima di incertezza è attenuato dai risultati sportivi ottenuti dalla squadra sotto la guida di Simone Inzaghi, grazie al lavoro del tecnico e alla sinergia conDi conseguenza, sorge spontanea la domanda: cosa diventerà l'Inter tra due anni? Nel caos che immagina il passaggio di proprietà dall'attuale presidente, si è sempre detto che Marotta rimarrà per garantire la stabilità. Fino ad ora, pochi hanno considerato cosa accadrà dopo, ma forse è giunto il momento di iniziare a farlo.