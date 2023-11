L'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato nel pre partita della sfida contro l'Atalanta ai microfoni di DAZN, dove si è soffermato anche sulla questione legata a Zielinski, accostato pure alla Juve.'È chiaro che quando si parla di giocatori svincolati è normale che vengano accostati ai club come l’Inter. Ausilio e Baccin sono sempre attenti a setacciare il mercato e i nomi per il futuro, ma al momento non c’è nulla di concreto'.