L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato in un evento de Il Foglio a San Siro:



I PROCURATORI - "Una volta i procuratori non esistevano. Una volta le società avevano il totale controllo. Io utilizzavo la strategia di far firmare prima gli anziani della squadra e poi i giovani venivano dietro perché avevano paura di ritorsioni nel gruppo. Ancora oggi ho critiche da fare, perché molti agenti non hanno professionalità, ma solo un albo a cui si può iscrivere sostanzialmente chiunque. Spesso si ha a che fare con agenti che non sanno cosa fare e cosa vuol dire prendersi cura di un calciatore e fare i suoi interessi".