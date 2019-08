Beppe Marotta ha risposto a tono alle dichiarazioni di Wanda Nara ieri sera a Tiki Taka. Il direttore nerazzurro ha ribadito la posizione della società, smentendo quanto detto dalla moglie/procuratrice del giocatore sulle scelte societarie in merito allo stesso Icardi.



LE SUE PAROLE - "Siamo orgogliosi e riconoscenti verso i nostri tifosi che sono accorsi in una serata estiva, è testimonianza che l'Inter è amata, sta a noi ricambiare la loro fiducia. Le parole di Wanda Nara su Icardi? Per noi un pizzico di fastidio, sia per i tempi che per i modi. Smentisco nel modo più assoluto che qualsiasi dirigente dell'Inter, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato Icardi a rimanere. Abbiamo dettato una strategia ben precisa e l'abbiamo comunicata nei tempi giusti. Andremo avanti fino alla fine e nessuno dell'Inter può stravolgere questa linea comune"