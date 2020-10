Beppe Marotta, nella sua intervista di ieri pre Inter-Borussia Moenchengladbach (prima giornata di Champions) ha parlato anche della situazione legata a Lautaro Martinez, in scadenza nel 2023. Ecco le parole dell'amministratore delegato nerazzurro: "Sul rinnovo di Lautaro non c’è alcuna fretta e con lui c’è un rapporto ottimo. Prima o poi affronteremo questo che per noi non è assolutamente un problema". L'attaccante argentino piace al Barcellona. Se dovesse partire, l'Inter potrebbe mettere gli occhi su un altro attaccante argentino, che gioca nella Juventus...