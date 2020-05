Secondo quanto riporta Il Messaggero Beppe Marotta “rimpiange la Juventus. Conte lo pressa per la Coppa Italia perché non vuole finire a zero tituli e Zhang non ha gradito la sconfitta sulla battaglia per le date della ripresa del calcio”. Il quotidiano romano parla di un dirigente sotto assedio che rimpiange i suoi anni alla Juventus nei quali poteva lavorare sottoraccia e con minori pressioni da parte dell'ambiente.



LOTTA - "In questo lockdown - si legge - ha dovuto combattere ogni tipo di guerra. Prima quella per non ripartire. L’ha fatto in maniera silenziosa senza mai alzare polveroni in pubblico. Non è nel suo stile.Ha contestato i tempi stretti della ripresa con la CoppaItalia. Prima l’ha fatto con il presidente Dal Pino che però si è rifiutato di tornare dal governo. Toni accesi. Si è andati a votazione. Voleva spostare la finale al 2 agosto. Era sicuro di vincere. Niente da fare. Nemmeno l’appoggio del Milan è servito. E così, come raccontano i ben informati, si è sfogato in una lunga telefonata notturna con il presidente Gravina. La coppa Italia è un trofeo a cui l’Inter tiene. Conte non vuole finire la sua prima stagione da avversario della Juve con zero tituli".