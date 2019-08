L'Inter torna in testa alla corsa per Romelu Lukaku e questa volta potrebbe essere quella decisiva. I nerazzurri hanno fatto un ulteriore sforzo per arrivare all'attaccante belga cercato anche dalla Juventus. ​L'ad Beppe Marotta ha ufficializzato il rilancio, presentando una nuova offerta, più alta, da 75 milioni di euro bonus compresi che ancora non ha ricevuto il via libera del club inglese.



AGENTE A LONDRA - Per questo, in questi istanti, l'agente di Lukaku Federico Pastorello, è atterrato a Londra dove incontrerà i vertici del Manchester United nel tentativo di spingerli ad accettare lo sforzo fatto dall'Inter. La presenza dell'agente è un segnale concreto di quanto la società nerazzurra sia convinta dell'affare e della volontà di regalare Lukaku ad Antonio Conte. Sono ore importanti e frenetiche e anche il giocatore ora potrebbe giocare un ruolo chiave. POSIZIONE JUVE - In tutto questo la Juventus prova a tenere viva la trattativa cercando di convincere i Red Devils a inserire Mandzukic o Matuidi nella trattativa. I bianconeri avrebbero bisogno anche di un'importante quota cash che arriverebbe dalla cessione di Paulo Dybala al Tottenham. L'argentino dovrà valutare l'offerta degli Spurs ma arrivare ad un accordo non sarà semplice. Intanto l'Inter ha superato l'Inter per Lukaku.