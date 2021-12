L'ex dirigente bianconero Beppeè intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida ditra, parlando anche di un possibile confronto tra la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi e la primadi Massimiliano. "Se in Europa è possibile raggiungere gli stessi traguardi? Credo che i presupposti ci siano tutti, ma con il tempo chiaramente. La Champions è un torneo e non un campionato regolare come in Italia, quindi ci sono anche delle circostanze favorevoli che in determinati momenti ti possono aiutare. Questo gruppo ha acquisito una mentalità e una maggiore conoscenza di questo torneo, quindi oggi i ragazzi sono più sicuri di sé".