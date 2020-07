Ecco cos'ha detto Beppe Marotta su Antonio Conte, e sulla sua delicata posizione, a Sky Sport nell'intervista prepartita in occasione della sfida di campionato contro il Torino: "Il nervosismo è amarezza e rimpianto, normale se si subisce gol a pochi minuti dalla fine. Ma bisogna guardare la situazione in generale: stiamo portando avanti un cammino ricco di soddisfazioni, non solo in termini statistici ma anche per come l'allenatore sta migliorando le risorse a sua disposizione. Lui aveva un obiettivo, quello di valorizzare le risorse e la situazione generale dell'Inter degli ultimi anni. Ci stiamo riuscendo da tutti i punti di vista, quindi non possiamo che essere contenti del lavoro di Conte e di quello della società. Certo, il massimo non si raggiunge mai, c'è sempre qualche particolare da migliorare, ma questo lo sanno sia il mister che la società. Il lavoro è stato ottimo e ora c'è da lavorare ulteriormente per ridurre il gap con la Juventus. Non ci sono cambiamenti in programma alla guida tecnica. Certo, Conte è ambizioso, ma non va dimenticato che allena questa squadra da quest'anno. Certe sue esternazioni fanno parte della sua natura comunicativa, e ci sta tutto avere delle recriminazioni dopo un gol preso nel finale come contro il Verona.".