Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, fa il punto della situazione sul mercato dei nerazzurri.



LAUTARO - “Sul suo futuro in questo momento è difficile pronunciarsi. Però a lui dico: resti concentrato sul presente, c’è una stagione che riprende, ci sono obiettivi da centrare, possiamo toglierci soddisfazioni, i giocatori devono essere protagonisti. Non c’è la volontà della proprietà di vendere Lautaro: è giovane, ha il futuro dalla sua ed è un elemento funzionale per Conte. Poi, certo, c’è una clausola. Non so cosa pensi il Barcellona, magari avranno anche delle alternative... Io spero che non paghino la clausola. E in caso di addio, al posto di Lautaro arriverà un giocatore di grande peso. Se parte Lautaro, arriverà un top player”.



TONALI E CHIESA - “Non nascondo che siano due talenti. Per Chiesa la Fiorentina ha aspettative economiche elevate, ecco perché oggi non abbiamo avviato un confronto con loro. Chiedono 70 milioni? Forse anche di più. Tonali è più abbordabile, un’operazione che si può costruire in maniera migliore. Ed è un ragazzo che è ancora in fase di crescita”. ZANIOLO - “Richiede un investimento elevatissimo, non ci sono le condizioni economiche per affrontare il discorso”.



LA CESSIONE DI ICARDI -“Pochi 50 milioni più otto di bonus? Le operazioni di mercato vanno contestualizzate. Questa è stata definita in un periodo difficile, dal punto di vista finanziario. Inutile pensare a ieri, neppure al domani: l’accordo ci soddisfa oggi. Avevamo fatto una scelta progettuale anche tecnicamente, un anno fa, l’abbiamo rispettata ora”.



SITUAZIONE ANOMALA - A Sky: "Io credo che non ci siano vincitori e sconfitti, c’è una situazione anomala. Siamo stati messi dietro alla lavagna, abbiamo preso uno schiaffo morale. Il mondo del calcio ha bisogno di una rivisitazione all’interno di una governance che non rispecchia appieno un campionato come la Serie A. Oggi posso criticare un sistema di governo del mondo del calcio, un sistema ancorato a decisioni che spettano a troppe componenti, auspico che la Serie A abbia un potere decisionale più autonomo".