Beppe Marotta parla ai giornalisti dopo l'Assemblea di Lega: "Il consiglio è andato bene, abbiamo ricreato la giusta armonia in un momento di grande emergenza per il paese con gravissimi problemi davanti a noi, di salute, dobbiamo prendere coscienza di questo fatto. L'obiettivo è portare a termine la Serie A senza alterare l'equilibrio competitivo ma purtroppo lo scenario cambia di giorno in giorno, è nell'aria anche un ulteriore provvedimento del Governo. Attendiamo e viaggiamo a vista, conoscendo lo stato di emergenza. Porte chiuse? Potrebbe essere l'unico strumento per portare a termine il campionato alla luce delle restrizioni. Juve? Per ora il consiglio ha ratificato la proposta dell 19, 20 società ed è quello di riprendere le partite sospese. C'è uno slot differente. Juve-Inter si potrebbe giocare domenica o lunedì".