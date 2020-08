Nel prepartita della sfida tra Inter e Bayer Leverkusen in Europa League, Beppe Marotta ha parlato di Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus: "Mi ha fatto piacere la notizia, l'ho avuto da calciatore e ho massima stima dell'uomo e del professionista. Sicuramente è una scelta coraggiosa da parte della Juve, ma gli faccio un grande in bocca al lupo". Pirlo da giocatore è stato grande protagonista della Juve di Marotta, militando in bianconero per 4 stagioni. Insieme i due hanno totalizzato 4 scudetti. Con tanto di finale di Champions nel 2015.