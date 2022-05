L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport:



PERISIC - "Se mettessi il cappello da tifoso-dirigente faremmo un contratto immediatamente, quando metto quello da amministratore devo essere un attimino più attento. In entrambi i ruoli c'è la volontà di arrivare ad una conclusione positiva perché Perisic si merita una riconferma e spero ci siano tutti i presupposti per definire positivamente questa negoziazione che va avanti da tanti mesi".



DYBALA - "Dybala rientra tra quei giocatori che ora ora sono sul mercato, essendo svincolato come tanti. È certamente un'opportunità buona, ma non abbiamo avuto nessun contatto. Sicuramente nei prossimi giorni con l'allenatore, Ausilio e Baccin andremo ad analizzare sia ciò che offre il mercato e sia quelli che sono i nostri punti da migliorare e valuteremo tutto".