Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell'inizio della sfida tra l'Inter ed il Napoli al San Paolo. Il direttore nerazzurro ha dribblato la domanda di mercato su Christian Eriksen, in scadenza con il Tottenham a giugno e seguito anche dalla Juve. Ecco le sue parole: "​Diciamo che ci vengono spesso associati giocatori di livello. Non abbiamo avuto nessun contatto col Tottenham. Si tratta di un ottimo giocatore, che va in scadenza nel 2020, ma la corsa è da parte di tante squadre in tutta Europa. Non sono qua a dire che stiamo avviando trattative con giocatore o agente, ma dico solo che è un elemento importante e interessante”.