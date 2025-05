Marotta dopo PSG-Inter: 'Inzaghi ha tanti meriti, è stato all'altezza. Il PSG ha un budget illimitato'

Getty Images

Le parole di Marotta dopo PSG-Inter

Le parole di, presidente dell', dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG ai microfoni di Sky.- "Una serata negativa, l'avversario ci ha surclassato in tutto. Ma questo non deve cancellare il cammino in Champions. Siamo caduti in modo molto fragile, ma la mia non è un'analisi tecnica. Il cammino è stato di 54 partite e ha dimostrato come questo gruppo abbia meritato questo palcoscenico".- "Nessun cambio di valutazione. Avevamo detto che ci saremmo visti la prossima settimana, ha ancora un anno di contratto e ha dimostrato di essere all'altezza del ruolo che lo ricopre e ha tanti meriti. Non è una serata negativa che cancella tutti i meriti, ci incontreremo indipendentemente da questa serata".

- "Sappiamo che il nostro movimento calcistico è di passaggio, i migliori giocatori vengono qui e poi rischiano di scappare attirati da ingaggi che qui non possiamo offrire. Società come il PSG possono gestire budget illimitati ma questo non dev'essere un alibi: il made in Italy ha ancora un valore. Con la capacità degli allenatori italiani e i giocatori stessi possiamo ritagliarci un ruolo da protagonisti".