Marotta, le parole sulla Juventus e sul futuro dell'Inter

L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, è intervenuto sul palco nel corso della festa degli Inter Club e ha affrontato diversi temi tra cui la lotta scudetto con la Juventus. "Credo che l'Inter sia da considerare una delle squadre più forti al mondo. Da parte nostra c'è grande impegno perché insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni"."Posso garantirvi che ci sarà continuità. Volevo dire a tutti quelli che parlano male di noi sono spinti dalla cultura dell'invidia e diffondono notizie tendenziose che voglio fare passare l'Inter come una società allo sbando che invece è una società viva e vegeta e in grande salute"."Momento più bello? Quando matematicamente lo scudettoFinché la matematica non ci ha dato la certezza, c'era quell'ansia, ma non paura perché c'era consapevolezza di essere forti"."I procuratori vogliono sempre tirare acqua al proprio mulino, ma sono ottimista nel dire che Lautaro ha voglia di rimanere e lo manifesta quotidianamente e voglio essere ottimista. Non sarà una cosa che si risolverà nel giro di qualche giorno, ma sicuramente alla ripresa degli allenamenti avrà sicuramente il contratto allungato".